Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 25, đường số 1, kcn Tân Tạo, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về tính chính xác mẫu, sản phẩm làm ra.

Xây dựng định mức nguyên liệu, đảm bảo việc sử dụng phụ gia thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Lập kế hoạch phát triển sản phẩm mới theo chỉ đạo của cấp trên, cải tiến chất lượng sản phẩm hiện tại phù hợp theo yêu cầu sale, thị trường.

Phối hợp các bộ phận đưa ra các QTSX, QTTN, KHTN cải tiến sản phẩm, NVL mới, máy móc thiết bị.

Hỗ trợ bộ phận QA, QC, duy trì đảm bảo tốt chất lượng NVL đầu vào, thành phẩm đầu ra

Hỗ trợ, kết hợp bộ phận sản xuất, QA, kỹ thuật xây dựng, tìm giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, chi phí nhà máy.

Ban hành các tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu Phối hợp với bộ phận tìm kiếm khách hàng, đơn hàng trong và ngoài nước.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ vững vàng, kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các sản phẩm như: Gia vị, Xốt và sản phẩm liên quan.

Kinh nghiệm: 3 năm trở lên.

Kỹ năng quản lý, kỹ năng phát triển sản phẩm dựa trên phân tích thị trường, xu hướng phát triển trong tương lai

Có khả năng lập kế hoạch tháng, quý, năm cho bộ phận

Có khả năng lập các dự án mới theo nhu cầu thị trường

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 triệu - 15 triệu

Thưởng Lễ Tết,...

Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định.

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...) theo qui định.

Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận việc ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

