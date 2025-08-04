Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 25, đường số 1, kcn Tân Tạo, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về tính chính xác mẫu, sản phẩm làm ra.
Xây dựng định mức nguyên liệu, đảm bảo việc sử dụng phụ gia thực phẩm theo quy định của pháp luật.
Lập kế hoạch phát triển sản phẩm mới theo chỉ đạo của cấp trên, cải tiến chất lượng sản phẩm hiện tại phù hợp theo yêu cầu sale, thị trường.
Phối hợp các bộ phận đưa ra các QTSX, QTTN, KHTN cải tiến sản phẩm, NVL mới, máy móc thiết bị.
Hỗ trợ bộ phận QA, QC, duy trì đảm bảo tốt chất lượng NVL đầu vào, thành phẩm đầu ra
Hỗ trợ, kết hợp bộ phận sản xuất, QA, kỹ thuật xây dựng, tìm giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, chi phí nhà máy.
Ban hành các tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu Phối hợp với bộ phận tìm kiếm khách hàng, đơn hàng trong và ngoài nước.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ vững vàng, kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các sản phẩm như: Gia vị, Xốt và sản phẩm liên quan.
Kinh nghiệm: 3 năm trở lên.
Kỹ năng quản lý, kỹ năng phát triển sản phẩm dựa trên phân tích thị trường, xu hướng phát triển trong tương lai
Có khả năng lập kế hoạch tháng, quý, năm cho bộ phận
Có khả năng lập các dự án mới theo nhu cầu thị trường

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 triệu - 15 triệu
Thưởng Lễ Tết,...
Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định.
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...) theo qui định.
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận việc ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 102 số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

