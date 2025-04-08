Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC SHIZENCOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43D/6 Hồ Văn Huê, Phường 09, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D

Nghiên cứu sản phẩm mới theo mục tiêu của bộ phận, công ty.

Cải tiến sản phẩm hiện tại, tăng giá trị chất lượng sản phẩm.

Chỉnh sửa hoàn thiện các quy trình công nghệ.

Thực hiện các thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm.

Tư vấn cho bộ phận cung ứng vật tư về các yêu cầu nguyên liệu.

Thiết lập các thông số chất lượng tại các công đoạn sản xuất làm cơ sở cho bộ phận QC kiểm soát.

Nghiên cứu sản phẩm để có chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả tốt hơn và lâu dài.

Nghiên cứu và phát triển mẫu mã, cải tiến trên nền sản phẩm truyền thống để tạo ra bộ mặt mới cho sản phẩm.

Phối hợp với bộ phận QLCL, SX đưa ra các giải pháp ổn định chất lượng SP.

Thực hiện công việc theo sự điều động phân công của BGĐ.

Phối hợp với sale về những nguyên liệu mới để tư vấn cho khách hàng .

Báo cáo BGĐ về nội dung công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Anh tốt.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Hoá học, Công nghệ sinh học, Dược, hoặc các ngành liên quan.

Am hiểu nguyên liệu mỹ phẩm, các quy định về chất lượng, an toàn trong mỹ phẩm.

Kinh nghiệm: Từ 2-3 năm trong ngành Hóa Mỹ Phẩm hoặc Dược.

Kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tế trong quá trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến sản xuất hàng hàng loạt.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương thương lượng.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao động Việt Nam.

Thưởng những ngày lễ, tết..

Nhận lương tháng 13.

Du lịch hàng năm.

Được hưởng 12 ngày phép năm theo quy định nhà nước.

Điều chỉnh lương theo năng lực làm việc.

Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động chuyên nghiệp.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

