Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đạo Khê, Trung Hưng, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng

Xử lý đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác

Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng

Theo dõi doanh số bán hàng

Làm báo cáo

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán và thuyết phục

Kiến thức kinh doanh

Nhiệt tình, chăm chỉ, chính xác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, không giới hạn phụ thuộc vào doanh số.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Tham gia BHXH theo pháp luật

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật, sinh con, cưới hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG

