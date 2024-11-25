Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đạo Khê, Trung Hưng, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Xử lý đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng
Theo dõi doanh số bán hàng
Làm báo cáo

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán và thuyết phục
Kiến thức kinh doanh
Nhiệt tình, chăm chỉ, chính xác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, không giới hạn phụ thuộc vào doanh số.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Tham gia BHXH theo pháp luật
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật, sinh con, cưới hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

