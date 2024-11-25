Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đạo Khê, Trung Hưng, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Xử lý đơn hàng, nhập đơn hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và đối tác
Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng
Theo dõi doanh số bán hàng
Làm báo cáo
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán và thuyết phục
Kiến thức kinh doanh
Nhiệt tình, chăm chỉ, chính xác
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán và thuyết phục
Kiến thức kinh doanh
Nhiệt tình, chăm chỉ, chính xác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, không giới hạn phụ thuộc vào doanh số.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Tham gia BHXH theo pháp luật
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật, sinh con, cưới hỏi
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Tham gia BHXH theo pháp luật
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, sinh nhật, sinh con, cưới hỏi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH CHÂU HÙNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI