Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hưng Yên, Việt Nam., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ phối hợp giữa các bộ phận sản xuất và quản lý.

• Theo dõi tiến độ công việc và báo cáo kịp thời.

• Tổ chức cuộc họp và ghi chú thông tin quan trọng.

• Hỗ trợ giải quyết vấn đề phát sinh trong sản xuất.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

• Làm việc với bộ phận kho, vận chuyển để đảm bảo nguyên vật liệu được cung cấp kịp thời cho dây chuyền sản xuất.

• Liên lạc và hợp tác với bộ phận nhân sự để đảm bảo đủ nhân lực cho các ca sản xuất.

• Thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan.

• Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint).

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

• Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

• Chú ý đến chi tiết và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam

