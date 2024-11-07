Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG G3 MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng; Gặp gỡ, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng; Đàm phán thương lượng, thỏa thuận và xác định nhu cầu chạy chiến dịch quảng cáo, truyền thông... mà khách hàng yêu cầu.

- Quản lý, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, công ty.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan như Account, team nội bộ để thực hiện và theo dõi chiến dịch cho khách hàng.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện công tác đánh giá, báo cáo tình hình thị trường, tình hình khách hàng.

- Lên kế hoạch kinh doanh: chịu trách nhiệm về doanh số cá nhân.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng, các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông

● Kinh nghiệm làm việc: Trên 3 năm kinh nghiệm vị trí kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm sales trong ngành truyền thông/ quảng cáo/ agency và có quan hệ/liên hệ với các doanh nghiệp lớn.

● Kỹ năng cần có: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt; Khả năng nắm bắt thông tin, cơ hội và phân tích thị trường; Tính cách quyết liệt, nghiêm túc trong công việc.

● Khả năng làm Slide; thuyết trình dự án

● Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Powerpoint; Canva

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG G3 MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8:00 đến 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ bảy 8:00 đến 12:00

● Phúc lợi:

- Thu nhập hấp dẫn: 10.000.000 – 20.000.000đ + Lương Kinh doanh + Thưởng Kinh doanh.

- Chế độ làm việc ổn định trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và quy chuẩn hiện đại.

- Được hưởng mọi chế độ & quyền lợi theo đúng quy định của Luật lao động.

- Mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực và kinh nghiệm cá nhân, bao gồm lương và thưởng.

- Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển bản thân với các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật định và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG G3 MEDIA

