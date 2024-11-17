Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành hệ thống bán hàng trên OMI, Zalo OA,...

- Trực tiếp chăm sóc khách hàng và quản lý đơn hàng phát sinh online, tối ưu quy trình và kịch bản bán hàng để nâng cao tỉ lệ chốt đơn và doanh thu.

- Xử lý các vấn đề phát sinh/khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, đơn hàng.

- Phối hợp với bộ phận Kho/Kế toán xử lý đơn hàng, quy trình giao hàng và hoàn trả đơn từ khách hàng.

- Báo cáo, đánh giá hiệu quả và tối ưu liên tục.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành QTKD, Marketing,...

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/kinh doanh online/thương mại điện tử

- Ưu tiên ứng viên có mindset tốt về chăm sóc khách hàng

- Khả năng làm việc teamwork

- Tinh thần không ngừng học hỏi, tính trách nhiệm cao, tập trung và luôn chủ động

- Yêu công nghệ, thích giao tiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Ứng viên khi trở thành nhân viên công ty sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động

- Phụ cấp cơm giữa ca, cấp phát đồng phục

- Thưởng các ngày lễ tết, cuối năm,...

- Được tham gia công đoàn và nhiều hoạt động ý nghĩa: du lịch công ty, tiệc cuối năm, thể thao bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP

