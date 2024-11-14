Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Từ nguồn công ty và chủ động tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
Duy trì mối quan với khách hàng mới và khách hàng hiện tại để phát triển các giải pháp chiến lược kinh doanh chi tiết
Giới thiệu phần mềm và các sản phẩm liên quan tới khách hàng
Đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh số đã đề ra
Lập báo cáo kinh doanh hàng tuần và gửi lên cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 6 tháng kinh nghiệm sale, tư vấn, chốt sale,...
Có các chiến lược kinh doanh và kế hoạch tiếp cận khách hàng hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trong quá trình làm việc
Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, tinh thần trách nhiệm và trung thực
Có laptop cá nhân
Có các chiến lược kinh doanh và kế hoạch tiếp cận khách hàng hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin trong quá trình làm việc
Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, tinh thần trách nhiệm và trung thực
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : từ 10.000.000 + thưởng doanh số + phụ cấp
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
- Các hoạt động tập thể, teambuilding , các sự kiện, tranning nội bộ
- Thời gian thử việc: full lương
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
- Các hoạt động tập thể, teambuilding , các sự kiện, tranning nội bộ
- Thời gian thử việc: full lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI