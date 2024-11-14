Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Hát Giang, Tân Bình

Theo dõi đơn hàng

Quản lý thông tin, theo dõi và lưu trữ dữ liệu khách hàng

Soạn thảo hợp đồng mua bán, đề nghị thanh toán và lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan

Hỗ trợ tạo tài khoản và các vấn đề liên quan đến định vị cho đại lý và kỹ thuật

Cập nhật thông tin và tình trạng đơn hàng cho khách hàng trong suốt thời gian hợp đồng.

Theo dõi công nợ, hoa hồng, chiết khấu và thông báo tình trạng thanh toán từng hợp đồng mua bán với khách hàng

Theo dõi và báo cáo nhập/xuất/ tồn sản phẩm định kỳ để đảm bảo không bị thiếu hoặc tồn kho quá nhiều

Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai các chương trình tiếp thị, thúc đẩy bán hàng.

Thống kê, nhập liệu, lập các báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của Bộ phận kinh doanh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Thương mại, Kế toán, Viễn thông, Xuất nhập khẩu hoặc chuyên ngành có liên quan.

Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc dịch vụ khách hàng, hỗ trợ bán hàng.

Kỹ năng: điều phối, quản lý công việc; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ; xử lý công việc nhanh chóng và chuẩn xác.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao trong công việc

Tính cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo excel để thực hiện báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6-8 triệu/tháng, thưởng thêm theo Chính sách bán hàng của Công ty;

Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên. Có thể đào tạo về nghiệp vụ thêm trong suốt quá trình làm việc.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động.

Hưởng tất cả các chính sách đãi ngộ của công ty, các chế độ BHXH, BHYT, ốm đau theo đúng pháp luật

Chính sách thưởng Lễ, Tết hằng năm

Review lương, xét thăng chức mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA

