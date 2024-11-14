Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Theo dõi đơn hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA

Theo dõi đơn hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Theo dõi đơn hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 4 Hát Giang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Theo dõi đơn hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Quản lý thông tin, theo dõi và lưu trữ dữ liệu khách hàng
Soạn thảo hợp đồng mua bán, đề nghị thanh toán và lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan
Hỗ trợ tạo tài khoản và các vấn đề liên quan đến định vị cho đại lý và kỹ thuật
Cập nhật thông tin và tình trạng đơn hàng cho khách hàng trong suốt thời gian hợp đồng.
Theo dõi công nợ, hoa hồng, chiết khấu và thông báo tình trạng thanh toán từng hợp đồng mua bán với khách hàng
Theo dõi và báo cáo nhập/xuất/ tồn sản phẩm định kỳ để đảm bảo không bị thiếu hoặc tồn kho quá nhiều
Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai các chương trình tiếp thị, thúc đẩy bán hàng.
Thống kê, nhập liệu, lập các báo cáo kinh doanh theo yêu cầu của Bộ phận kinh doanh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Thương mại, Kế toán, Viễn thông, Xuất nhập khẩu hoặc chuyên ngành có liên quan.
Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc dịch vụ khách hàng, hỗ trợ bán hàng.
Kỹ năng: điều phối, quản lý công việc; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ; xử lý công việc nhanh chóng và chuẩn xác.
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao trong công việc
Tính cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo excel để thực hiện báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6-8 triệu/tháng, thưởng thêm theo Chính sách bán hàng của Công ty;
Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên. Có thể đào tạo về nghiệp vụ thêm trong suốt quá trình làm việc.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động.
Hưởng tất cả các chính sách đãi ngộ của công ty, các chế độ BHXH, BHYT, ốm đau theo đúng pháp luật
Chính sách thưởng Lễ, Tết hằng năm
Review lương, xét thăng chức mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG NASA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 04, Hát Giang, Phường 02, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

