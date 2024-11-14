Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH MIỀN ĐẤT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Phó Đức Chính, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

• Thu hút và gây ấn tượng với khách hàng trong quá trình bán hàng bằng kỹ năng giao tiếp linh hoạt khéo léo.

• Xác định và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.

• Thiết kế, tính giá và tư vấn tour theo yêu cầu của du khách nước ngoài, thị trường khách nói tiếng Anh (B2B và B2C). Phối hợp với bộ phận đặt phòng/điều hành để đảm bảo cho trải nghiệm của khách hàng.

• Sales không phải tìm nguồn khách (có data từ BP Marketing), khuyến khích sales build nguồn khách hàng theo kinh nghiệm và hiểu biết.

• Chịu trách nhiệm xuất hóa đơn, thu tiền đặt cọc và chốt doanh số hiệu quả, chính xác.

• Báo cáo công việc hàng tháng cho Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

✓ Ứng viên là người Việt Nam

✓ Ít nhất 1 năm đã và đang làm trong ngành du lịch, với vị trí: Sales tour Inbound, Tư vấn tour inbound, đã từng làm M.I.C.E là một lợi thế.

✓ Có kinh nghiệm và kiến thức về các tuyến du lịch Đông Dương là một lợi thế.

✓ Tiếng Anh tốt (nói và viết)

✓ Sẵn sàng đào tạo từ đầu cho ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng thông thạo Tiếng Anh và biết thêm tiếng Đức/Pháp/Tây Ban Nha/Ý, thích du lịch và có tố chất sale.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH MIỀN ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

✓ Mức lương thưởng cạnh tranh

✓ Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

✓ Các chuyến du lịch vui chơi của công ty và các hoạt động sáng tạo được tổ chức thường xuyên

✓ Bảo hiểm theo luật lao động

✓ Nghỉ phép hàng năm 12 ngày (cứ 2 năm làm việc liên tục được nghỉ phép hàng năm thêm một lần).

✓ Đánh giá hiệu suất: 12 tháng làm việc một lần

Cách Thức Ứng Tuyển

