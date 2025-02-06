Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH TM Vòng Bi Đại Phát làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 654 Ngô Gia Tự, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ của Công ty.

Thực hiện chào bán sản phẩm đến khách hàng.

Tìm kiếm, khai thác, tư vấn khách hàng tiềm năng mua sản phẩm của Công ty dựa trên data công ty cung cấp

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Thời gian làm việc: Làm việc theo giờ hành chính, nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên.

Chấp nhận sinh viên thực tập hoặc mới ra trường

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale về ngành nghề kỹ thuật, máy móc công nghiệp và các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp.

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Năng động trong công việc, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chăm chỉ, chủ động.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thương thảo hợp đồng.

Khả năng xử lý công việc độc lập và tương tác nhóm làm việc hoàn thành công việc được giao, hiệu quả công tác bán hàng.a

Tại Công Ty TNHH TM Vòng Bi Đại Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 6.300.000 + doanh thu + thưởng KPI + các chế độ về lao động (BHYT, BHXH, BHTN) theo quy định của nhà nước và hưởng các chế độ phúc lợi hưởng theo chính sách Công ty.

Thu nhập từ 8,5tr trở lên tùy thuộc vào khả năng của từng ứng viên.

Thưởng nóng, thưởng theo Tháng, Quý, Năm.

Có cơ hội tham gia khoá đào tạo nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm, kiến thức chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thoải mái, chia sẻ ý kiến, gắn kết nội bộ, hỗ trợ lẫn nhau.

Quà tặng Sinh nhật, tang, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM Vòng Bi Đại Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.