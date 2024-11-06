Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Sales Giáo dục/Khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1

- 2, tòa QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Sản phẩm: Giải pháp đào tạo Cử nhân trực tuyến.
- Công việc chính:
Nhận data từ Marketing, Gọi điện khai thác thông tin và nhu cầu học tập khách hàng/ sinh viên.
Tư vấn, giải đáp cho khách hàng thông tin của chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến.
Hướng dẫn các thủ tục hồ sơ/học phí/nhập học của từng trường tuyển sinh.
Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật liên tục trạng thái khách hàng trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
- Hỗ trợ trong công việc:
Cung cấp data nóng hàng ngày từ Marketing: đúng đối tượng và có sự quan tâm nhất định đến chương trình học.
Hệ thống quản trị dữ liệu hỗ trợ lưu trữ và quản lý thông tin rõ ràng.
Đội ngũ Thư ký tuyển sinh hỗ trợ về hồ sơ giấy tờ, thủ tục cho sinh viên.
Quy trình tư vấn chuyên nghiệp, được trainning đầy đủ trong 3 ngày đầu tiên (có nhận lương).

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, sinh năm 1988 – 2001.
Máu chiến, đam mê kiếm tiền.
Kinh nghiệm: Có từ 6 tháng kinh nghiệm Telesale (Tư vấn chốt khách qua điện thoại).
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, không nói ngọng; kỹ năng xử lý tình huống tốt.
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.
Bao gồm lương cứng + lương com + thưởng khác.
Thử việc 02 tháng, hưởng 100% lương cứng.
Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,...
Phụ cấp Laptop: 100.000 VNĐ/ tháng.
Hỗ trợ 2.000.000 VNĐ/năm cho hoạt động thể thao-làm đẹp.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Teambuilding 1 lần/ năm vào mùa hè và hơn 20 events nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family
Day, YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Ngày nam giới 6/4.......
Văn phòng làm việc sáng tạo với nhiều tiện ích như Máy Pha Café, Khu chơi Bi-lắc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa 17T4, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

