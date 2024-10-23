Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ DUY PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Tân Hiệp 26, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thiết kế các sản phẩm theo yêu cầu. Khảo sát, xây dựng đề bài theo yêu cầu khách hàng. Vẽ nháp, lên BOM báo giá. Tách bản vẽ A4 để chế tạo. Bóc tách, tính toán khối lượng. Các công việc khác: Xuất file cắt cnc cho máy laser fiber, cnc ống (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo). Sử dụng tốt soldwork/autocad (vẽ mẫu Những ứng viên có kinh nghiệm sẽ cân nhắc ở vị trí trưởng nhóm thiết kế. Dòng hàng: tấm gratting, hàng rào, cổng hoa văn cnc, giường, tủ, bàn, ghế (kim loại) Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, kiến trúc hoặc xây dựng Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế, bóc tách khối lượng ngành nội - ngoại thất, cơ khí nội thất, cơ khí nội thất mỹ nghệ, cấu kiện kim loại. Thành thạo trong việc bóc tách, tính khối lượng (bắt buộc). Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng như: AUTOCAD/SOLID WORK,... Ưu tiên các ứng viên làm trong các công ty sau: Finescandinavia, Fabtek, Guvi, Phúc Thắng, Thịnh Việt, An Lộc, Hòa Phát

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ DUY PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BH tai nạn 24h, Sinh nhật, du lịch, tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành. Các chế độ lương thưởng theo quy định nhà nước Môi trường làm việc: Thân thiện, hòa đồng, hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ DUY PHÁT

