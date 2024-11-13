Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sala, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Cùng với các bộ phận liên quan khảo sát thực tế.
- Lên thiết kế nội thất 3D, trao đổi với khách hàng về công năng mặt bằng.
- Độ chính xác trong kích thước, cấu tạo bản vẽ. Hiểu về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ.
- Dựng phối cảnh 3D theo yêu cầu thiết kế nội thất của khách hàng.
- Phát triển ý tưởng thiết kế nội thất trên các phần mềm thiết kế chuyên dụng như Autocad, 3Dmax, photoshop ....
- Tất cả các thiết kê trước khi gửi cho khách hàng phải có sự chấp thuận của trưởng team hoặc Giám đốc Thiết kế.
- Chịu trách nhiệm với bản vẽ thiết kế xuyên suốt quá trình thi công
- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyển ngành Kiến trúc, Mỹ thuật, Mỹ thuật ứng dụng, thiết kế đồ họa hoăc các chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có khả năng đọc bản vẽ kiến trúc
- Thành thạo trong các phầm mềm thiết kế: 3D MAX, SKETCHUP, AUTO CAD, AI, Photoshop
- Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về phong cách Tân cổ điển; phong cách Indochine.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12.000.000 - 20.000.000 đồng (có thể hơn tuỳ theo năng lực) + % Hợp động thiết kế
- Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
- Lương + thưởng, lương tháng 13.
- Du lịch 1-2 lần hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 163 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

