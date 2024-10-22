Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN An Phát 1 - Quốc Tuấn - Nam Sách - Hải Dương , Huyện Nam Sách , Hải Dương , Viet Nam, Nam Sách

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

1. Thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế hệ thống Điều hoà thông gió (hệ thống cơ điện khác như cấp thoát nước, khí nén...) công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

2. Xem xét hoặc lập biện pháp thi công công trình/ hạng mục công trình.

3. Bóc tách khối lượng, lập dự toán, lập hồ sơ thầu.

4. Giám sát thi công hệ thống M&E, phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện các công việc cụ thể khác khi được giao.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tính toán thiết kế hệ thống cơ điện khác: cấp thoát nước, khí nén, coolingtower)

Thành thạo Autocad và 1 số phần mềm tính toán, thiết kế có liên quan như: Ashrae Duct Fitting Database, Ashrae Psychrometric Analysis, Pipe Check Pro, Heatload Daikin...

Có khả năng đi công tác

Ưu tiên có bằng lái ô tô

Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn tại 15 Công ty trong Tập đoàn.

- Miễn phí các bữa ăn tại công ty

- Thưởng nhân viên xuất sắc, sáng kiến cải tiến 1 năm 2 lần; thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ, Tết,...

- Tập đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên (Đào tạo chuyên môn, kỹ năng; Đào tạo quản lý nguồn,...); các hoạt động nội bộ như Giải bóng đá, Giải chạy và các hoạt động phong trào khác.

- Du lịch hàng năm

- Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, làm đêm,... (tuỳ vị trí)

- Đầy đủ các chế độ Công đoàn (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...), BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật

- Cấp xe ô tô cho nhiều vị trí quản lý (cả khối sản xuất và văn phòng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

