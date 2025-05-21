Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thủ Đức, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Giám sát thi công công trình nhà dân từ phần thô đến phần hoàn thiện của công trình
Tổ chức và triển khai thi công các hạng mục xây dựng
Kiểm soát, lên báo cáo đề xuất khối lượng vật tư thi công
Nghiệm thu khối lượng với các bên liên quan
Làm công việc theo chỉ định của cấp quản lý
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đi làm được các ctr toàn quốc
Đã có 1-2 năm kinh nghiệm thi công công trình dân dụng nhà dân
Biết đọc bản vẽ, sử dụng Autocad,…
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả.
Kỹ năng đọc và phân tích bản vẽ kỹ thuật, nắm rõ quy trình thi công.
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao.
Có trách nhiệm, cẩn thận và chú ý đến chi tiết trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật liên hoan hàng tháng.
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Đóng BHYT, BHXH, hưởng các chế độ theo quy định của Nhà Nước
- Được đi du lịch, nghỉ dưỡng, dã ngoại hàng năm, hàng quý theo chế độ của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
