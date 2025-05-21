Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thủ Đức, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Giám sát thi công công trình nhà dân từ phần thô đến phần hoàn thiện của công trình

Tổ chức và triển khai thi công các hạng mục xây dựng

Kiểm soát, lên báo cáo đề xuất khối lượng vật tư thi công

Nghiệm thu khối lượng với các bên liên quan

Làm công việc theo chỉ định của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Đi làm được các ctr toàn quốc

Đã có 1-2 năm kinh nghiệm thi công công trình dân dụng nhà dân

Biết đọc bản vẽ, sử dụng Autocad,…

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả.

Kỹ năng đọc và phân tích bản vẽ kỹ thuật, nắm rõ quy trình thi công.

Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao.

Có trách nhiệm, cẩn thận và chú ý đến chi tiết trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật liên hoan hàng tháng.

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Đóng BHYT, BHXH, hưởng các chế độ theo quy định của Nhà Nước

- Được đi du lịch, nghỉ dưỡng, dã ngoại hàng năm, hàng quý theo chế độ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KITA HOME

