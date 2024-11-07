Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Hải Dương

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ khách hàng, lập phương án hỗ trợ khách hàng thanh toán các khoản công nợ.
Trực tiếp gặp khách hàng để đàm phán, thương lượng, đốc thúc thanh toán nợ, hướng dẫn các phương thức thanh toán phù hợp với khách hàng mà Công ty đang cung cấp.
Hỗ trợ khách hàng trong các trường hợp phát sinh liên quan đến thanh toán.
Cập nhật các thông tin liên lạc mới của khách hàng vào hệ thống theo quy định, quy trình đã được hướng dẫn.
Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong các lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Tín dụng,....
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;
Trung thực, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;
Có sức khoẻ tốt, thông thạo đường phố;
Biết sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản như Word, Excel, ...

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: Lương cơ bản 8 triệu + Lương theo doanh số + Thưởng (Thu nhập 15 - 30 triệu)
Thu nhập khác: Lương tháng 13.
Ký Hợp đồng Lao động chính thức.
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước.
12 ngày phép/năm.
Được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

