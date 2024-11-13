Tuyển Trainer thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh - Hải Dương - Hưng Yên ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng;

- Huấn luyện nhân viên đối tác sản phẩm OPPO;

- Thúc đẩy tinh thần làm việc cho đội ngũ nhân viên hiện tại và xây dựng văn hoá OPPO;

- Kết hợp với Giám Đốc khinh doanh khu vực xây dựng các quy trình nâng cao chất lượng nhân sự tại khu vực

- Xây dựng tổ chức các chương trình, hoạt động Team Building, sự kiện nội bộ tại khu vực

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển "Nam" dưới 30 tuổi. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên;

- Am hiểu và yêu thích tìm hiểu, truyền đạt, giới thiệu về sản phẩm công nghệ, cụ thể là Smartphones;

- Đảm bảo có thể đi công tác dài ngày hoặc lưu trú dài hạn ở địa bàn công tác;

- Khả năng thuyết trình tốt, nhanh nhẹn, ham học hỏi;

- Chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao;

- Có khả năng chịu áp lực công việc;

- Thành thạo tin học văn phòng và PPT

- Ưu tiên ứng viên từng tham gia nhiều hoạt động đoàn hội, công tác xã hội

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa video.

Tại OPPO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản cao + thưởng theo chất lượng công việc (KPI). 15tr-20tr tuỳ năng lực.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt.

- Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Sở hữu sản phẩm công ty với giá ưu đãi;

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Hỗ trợ chi phí cho các công việc liên quan của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại OPPO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin