Tuyển Xử Lý Nợ thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hải Dương
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Thực hiện trực tiếp đi xác minh và gặp gỡ khách hàng để đàm phán, thương lượng đốc thúc khách hàng thanh toan nợ
Thực hiện hỗ trợ, tư vấn trực tiếp tại địa bàn đối với các khách hàng không thể tiếp cận được qua điện thoại, để nắm bắt khó khăn và đưa ra hướng hỗ trợ
Phân tích đánh giá tiềm năng thu hồi nợ
Theo dõi & báo cáo định kỳ tình trạng nợ (tới hạn, quá hạn) cho Trưởng bộ phận phụ trách.
Ghi nhận và báo cáo ngay lập tức các trường hợp có dấu hiệu gian lận trong quá trình tác nghiệp về cho Trưởng Bộ phận nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại các Ngân hàng, AMC, Tổ chức Tài chính,....
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;
Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường phố; Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, ...
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì
2.Lịch làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ CN. ( Giờ hành chính )
3.Đóng BHXH, và chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước
4.12 ngày phép/ năm, Thưởng lễ, tết ( tiền hỗ trợ di chuyển dịp cuối năm, thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm thưởng)
5. Được huấn luyện kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu
6. TeamBuilding theo quy định của công ty và tập đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
