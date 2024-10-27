Tuyển Xử Lý Nợ thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Xử Lý Nợ thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hải Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Thực hiện trực tiếp đi xác minh và gặp gỡ khách hàng để đàm phán, thương lượng đốc thúc khách hàng thanh toan nợ Thực hiện hỗ trợ, tư vấn trực tiếp tại địa bàn đối với các khách hàng không thể tiếp cận được qua điện thoại, để nắm bắt khó khăn và đưa ra hướng hỗ trợ Phân tích đánh giá tiềm năng thu hồi nợ Theo dõi & báo cáo định kỳ tình trạng nợ (tới hạn, quá hạn) cho Trưởng bộ phận phụ trách. Ghi nhận và báo cáo ngay lập tức các trường hợp có dấu hiệu gian lận trong quá trình tác nghiệp về cho Trưởng Bộ phận nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.
Thực hiện trực tiếp đi xác minh và gặp gỡ khách hàng để đàm phán, thương lượng đốc thúc khách hàng thanh toan nợ
Thực hiện hỗ trợ, tư vấn trực tiếp tại địa bàn đối với các khách hàng không thể tiếp cận được qua điện thoại, để nắm bắt khó khăn và đưa ra hướng hỗ trợ
Phân tích đánh giá tiềm năng thu hồi nợ
Theo dõi & báo cáo định kỳ tình trạng nợ (tới hạn, quá hạn) cho Trưởng bộ phận phụ trách.
Ghi nhận và báo cáo ngay lập tức các trường hợp có dấu hiệu gian lận trong quá trình tác nghiệp về cho Trưởng Bộ phận nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại các Ngân hàng, AMC, Tổ chức Tài chính,.... Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt; Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường phố; Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, ...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại các Ngân hàng, AMC, Tổ chức Tài chính,....
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;
Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường phố; Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, ...

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương cứng từ 8 triệu/tháng + hoa hồng ( Thu nhập từ 25 triệu- 40 triệu)
2.Lịch làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ CN. ( Giờ hành chính )
3.Đóng BHXH, và chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước
4.12 ngày phép/ năm, Thưởng lễ, tết ( tiền hỗ trợ di chuyển dịp cuối năm, thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm thưởng)
5. Được huấn luyện kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu
6. TeamBuilding theo quy định của công ty và tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 207-01 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

