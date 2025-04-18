Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNI
- Hà Nội: Số 60 Trung Kính , Yên Hòa , Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Triển khai khảo sát giá, tính toán khối lượng và lên báo giá cho khách hàng
Kiểm tra khối lượng, yêu cầu kỹ thuật vật liệu để lên đơn đặt hàng
Kiểm soát khối lượng nghiệm thu, tiến độ thanh toán cho nhà thầu phụ và nhà cung cấp, lập và theo dõi kế hoạch thanh toán
Kiểm soát ngân sách dự án (cost control)
Phối hợp với công trường trong việc kiểm soát, đánh giá, điều phối công việc nhà thầu phụ và nhà cung cấp về tiến độ, chi phí, chất lượng
Cập nhật thông tin về đơn giá thị trường của vật tư
Các nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi BLĐ
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực nhà xưởng và côn trình dân dụng)
Kỹ năng máy tính: Excel, work, internet, AutoCad, phần mềm dự toán.
Linh hoạt tra đơn giá và định mức công việc theo yêu cầu. Có khả năng kiểm tra khối lượng chính xác.
Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng quản lý; Lập kế hoạch; Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
Chủ động, quyết liệt, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNI Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI