Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 60 Trung Kính , Yên Hòa , Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Triển khai khảo sát giá, tính toán khối lượng và lên báo giá cho khách hàng

Kiểm tra khối lượng, yêu cầu kỹ thuật vật liệu để lên đơn đặt hàng

Kiểm soát khối lượng nghiệm thu, tiến độ thanh toán cho nhà thầu phụ và nhà cung cấp, lập và theo dõi kế hoạch thanh toán

Kiểm soát ngân sách dự án (cost control)

Phối hợp với công trường trong việc kiểm soát, đánh giá, điều phối công việc nhà thầu phụ và nhà cung cấp về tiến độ, chi phí, chất lượng

Cập nhật thông tin về đơn giá thị trường của vật tư

Các nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi BLĐ

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực nhà xưởng và côn trình dân dụng)

Kỹ năng máy tính: Excel, work, internet, AutoCad, phần mềm dự toán.

Linh hoạt tra đơn giá và định mức công việc theo yêu cầu. Có khả năng kiểm tra khối lượng chính xác.

Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng quản lý; Lập kế hoạch; Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

Chủ động, quyết liệt, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNI

