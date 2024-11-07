Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Thiết kế đồ hoạ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK 13 C37 Bộ CA, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm, dịch vụ xuất nhập khẩu.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của thiết kế.
Nghiên cứu và phân tích nhu cầu người dùng để tạo ra các thiết kế đáp ứng được yêu cầu.
Sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp để tạo ra các mẫu thiết kế chất lượng cao.
Thực hiện các bài kiểm tra khả năng sử dụng (usability testing) để đánh giá và cải thiện thiết kế.
Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng thiết kế mới nhất.
Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm từ khâu lên ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm.
Đảm bảo tính nhất quán và sự hài hòa trong thiết kế.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, thiết kế web, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0-0 năm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX (sinh viên mới tốt nghiệp cũng được xem xét).
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế UI/UX, am hiểu về trải nghiệm người dùng.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch,...
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Khả năng sáng tạo, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 17 C37 Bộ Công An, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thiet-ke-thu-nhap-8-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244990
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Product Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Magenest.,JSC
Tuyển UI/UX Design thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Magenest.,JSC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển UI/UX Designer thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GAMIFY STUDIOS
Tuyển UX Designer thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GAMIFY STUDIOS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Product Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Magenest.,JSC
Tuyển UI/UX Design thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Magenest.,JSC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển UI/UX Designer thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GAMIFY STUDIOS
Tuyển UX Designer thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GAMIFY STUDIOS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất