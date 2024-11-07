Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 13 C37 Bộ CA, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho các sản phẩm, dịch vụ xuất nhập khẩu.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của thiết kế.

Nghiên cứu và phân tích nhu cầu người dùng để tạo ra các thiết kế đáp ứng được yêu cầu.

Sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp để tạo ra các mẫu thiết kế chất lượng cao.

Thực hiện các bài kiểm tra khả năng sử dụng (usability testing) để đánh giá và cải thiện thiết kế.

Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng thiết kế mới nhất.

Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm từ khâu lên ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm.

Đảm bảo tính nhất quán và sự hài hòa trong thiết kế.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế đồ họa, thiết kế web, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-0 năm trong lĩnh vực thiết kế UI/UX (sinh viên mới tốt nghiệp cũng được xem xét).

Nắm vững các nguyên tắc thiết kế UI/UX, am hiểu về trải nghiệm người dùng.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch,...

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày ý tưởng rõ ràng và thuyết phục.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng sáng tạo, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin