Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định - Miền Bắc, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm phát triển ý tưởng thời trang dựa trên xu hướng và nhu cầu khách hàng. Chuyển ý tưởng thành bản phác thảo và làm việc với các nhóm triển khai.

-Tập trung vào sáng tạo và thẩm mỹ thiết kế, Nghiên cứu xu hướng thời trang.

- Tạo phác thảo và thiết kế số, Chọn vải và nguyên liệu phù hợp cho thiết kế

- Giám sát quá trình tạo mẫu thử.

- Phối hợp với các nhóm tiếp thị và sản xuất.

- Điều chỉnh thiết kế trong các buổi thử

- Làm việc với các nhóm Marketing, Sales, sản xuất để đảm bảo các thiết kế phù hợp với tầm nhìn của thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm vị trí Thiết kế thời trang, sử dụng thành thạo phần mền thiết kế

- Có sự am hiểu về xu hướng thời trang & lịch sử thời trang.

- Có kiến thức về vải và chất liệu, cấu trúc, loại trang phục, lý thuyết về màu sắc, ý niệm thực hành thời trang bền vững, chú ý đến chi tiết, dự đoán xu hướng, sáng tạo & ý tưởng độc đáo.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW để phác thảo & minh họa các sản phẩm thời trang

- Có khả năng Giao tiếp & quản lý thời gian về xu hướng thiết kế

- Giải quyết vấn đề khi có khác biệt trên ý tưởng & thực tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực thực tế;

- Được hưởng các chế độ theo luật định và của công ty (lương tháng 13, 14, quà tặng là sản phẩm cao cấp Sông Hồng...).

- Công ty sẽ đào tạo thêm về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Địa chỉ : làm tại văn phòng ở Nam Định.

