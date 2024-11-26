Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Việc làm thiết kế thời trang

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định:

- Nam Định

- Miền Bắc, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm phát triển ý tưởng thời trang dựa trên xu hướng và nhu cầu khách hàng. Chuyển ý tưởng thành bản phác thảo và làm việc với các nhóm triển khai.
-Tập trung vào sáng tạo và thẩm mỹ thiết kế, Nghiên cứu xu hướng thời trang.
- Tạo phác thảo và thiết kế số, Chọn vải và nguyên liệu phù hợp cho thiết kế
- Giám sát quá trình tạo mẫu thử.
- Phối hợp với các nhóm tiếp thị và sản xuất.
- Điều chỉnh thiết kế trong các buổi thử
- Làm việc với các nhóm Marketing, Sales, sản xuất để đảm bảo các thiết kế phù hợp với tầm nhìn của thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm vị trí Thiết kế thời trang, sử dụng thành thạo phần mền thiết kế
- Có sự am hiểu về xu hướng thời trang & lịch sử thời trang.
- Có kiến thức về vải và chất liệu, cấu trúc, loại trang phục, lý thuyết về màu sắc, ý niệm thực hành thời trang bền vững, chú ý đến chi tiết, dự đoán xu hướng, sáng tạo & ý tưởng độc đáo.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW để phác thảo & minh họa các sản phẩm thời trang
- Có khả năng Giao tiếp & quản lý thời gian về xu hướng thiết kế
- Giải quyết vấn đề khi có khác biệt trên ý tưởng & thực tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực thực tế;
- Được hưởng các chế độ theo luật định và của công ty (lương tháng 13, 14, quà tặng là sản phẩm cao cấp Sông Hồng...).
- Công ty sẽ đào tạo thêm về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Địa chỉ : làm tại văn phòng ở Nam Định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thiet-ke-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-nam-dinh-job257339
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WINTOK
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH WINTOK
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Hạn nộp: 01/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SYBSY
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SYBSY
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Hạn nộp: 10/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Nam Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hà Nội Thanh Hóa Nam Định Ninh Bình Còn 108 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WINTOK
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH WINTOK
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Hạn nộp: 15/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Hạn nộp: 01/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SYBSY
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SYBSY
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè
Hạn nộp: 10/01/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty CPTM Chaang Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nhật Hoa
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI CHAIN
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIPAX
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất