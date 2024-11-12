Tuyển Nhân Viên Thống Kê thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thanh Hóa

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, Đông Sơn

• Nhập liệu, tính toán và báo cáo sản lượng các bộ phận sản xuất theo ngày/tháng

• Nhập liệu, xử lý dữ liệu và tính lương sản phẩm theo ngày/tháng

• Các công việc hành chính, văn thư hỗ trợ chuyền may

• Các công việc khác do trưởng bộ phận yêu cầu" "

- Nhà gần - Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán

- Có khả năng tư duy và làm việc tốt với số liệu

- Sử dụng thành thạo Excel - (Không bắt buộc) Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán/tương đương"

Tại Công ty Cổ phần thiết kế thời trang Quốc Tế IDF Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30; từ thứ 2 - thứ 7, nghỉ chủ nhật

• Được hưởng đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN

• Thưởng lễ tết, tháng thứ 13, thưởng thâm niên hàng năm theo quy định

• Bữa ăn trưa miễn phí tại công ty

