Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 49 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn & hỗ trợ khách hàng sản phẩm dịch vụ của Cty.
- Triển khai bán hàng dự án/dịch vụ viễn thông – CNTT.
- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm phát triển khách hàng.
- Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng.
- Duy trì, chăm sóc mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Cập nhật & báo cáo tình hình khách hàng, tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh.
- Phối hợp thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ ngoại hình ưa nhìn.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình.
- Trung thực, có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm.
- Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực CNTT, Viễn thông hoặc các ngành liên quan.
- Biết giao tiếp tiếng Hàn quốc/Trung quốc là một lợi thế.
Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp từ trung cấp/cao đẳng hoặc tương đương.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh, không giới hạn.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động sáng tạo.
- Có khả năng học hỏi & phát triển bản thân.
- Được hưởng các chế độ theo Luật lao động Việt Nam.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng
