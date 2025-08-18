Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 49 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tư vấn & hỗ trợ khách hàng sản phẩm dịch vụ của Cty.

- Triển khai bán hàng dự án/dịch vụ viễn thông – CNTT.

- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm phát triển khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng.

- Duy trì, chăm sóc mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Cập nhật & báo cáo tình hình khách hàng, tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Phối hợp thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ ngoại hình ưa nhìn.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình.

- Trung thực, có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm.

- Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực CNTT, Viễn thông hoặc các ngành liên quan.

- Biết giao tiếp tiếng Hàn quốc/Trung quốc là một lợi thế.

Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp từ trung cấp/cao đẳng hoặc tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh, không giới hạn.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động sáng tạo.

- Có khả năng học hỏi & phát triển bản thân.

- Được hưởng các chế độ theo Luật lao động Việt Nam.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

