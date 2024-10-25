Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Giáp Xuân Lộc, Xuân Lộc ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra hàng hóa nhập kho (chứng từ, quy cách, chủng loại, số lượng, chất lượng.....) Phân loại, sắp xếp, bảo quản thành phẩm/nguyên vật liệu hàng hóa trong kho Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng hóa theo quy định Cập nhật, báo cáo các số liệu nhập xuất tồn của kho Kiểm soát số lượng tồn kho tối thiểu Định kỳ kiểm kê hàng hóa tại kho Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty Hỗ trợ ăn + ở. Mỗi tuần được ra ngoài 2 lần Thành thạo words , excel , power point . Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao Tinh thần làm việc nhóm tốt, sống tích cực Làm được lâu dài

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa Thưởng Lễ Tết Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định 12 ngày nghỉ phép có lương Được review 1 lần trong năm sau 12 tháng Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp Có cơ hội được đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

