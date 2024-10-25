Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
- Bình Thuận: Giáp Xuân Lộc, Xuân Lộc ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận, kiểm tra hàng hóa nhập kho (chứng từ, quy cách, chủng loại, số lượng, chất lượng.....)
Phân loại, sắp xếp, bảo quản thành phẩm/nguyên vật liệu hàng hóa trong kho
Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng hóa theo quy định
Cập nhật, báo cáo các số liệu nhập xuất tồn của kho
Kiểm soát số lượng tồn kho tối thiểu
Định kỳ kiểm kê hàng hóa tại kho
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Trưởng phòng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Công ty Hỗ trợ ăn + ở. Mỗi tuần được ra ngoài 2 lần
Thành thạo words , excel , power point .
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao
Tinh thần làm việc nhóm tốt, sống tích cực
Làm được lâu dài
Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa
Thưởng Lễ Tết
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
12 ngày nghỉ phép có lương
Được review 1 lần trong năm sau 12 tháng
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Có cơ hội được đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
