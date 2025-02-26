Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường A2, khu A, KCN Phố nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Bảo đảm nguyên vật liệu được cấp phát đúng thời gian và số lượng

- Duy trì chất lượng nguyên vật liệu trong quá trình lưu trữ

- Bảo đảm hiểu rõ các yêu cầu của công ty về công việc

-Bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên nghành

Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm làm thủ kho trong các nhà máy sản xuất

Sức khỏe tốt, năng nổ, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm đầy đủ

Tăng lương hàng năm

Du lịch hàng năm

Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin