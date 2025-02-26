Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đường A2, khu A, KCN Phố nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Bảo đảm nguyên vật liệu được cấp phát đúng thời gian và số lượng
- Duy trì chất lượng nguyên vật liệu trong quá trình lưu trữ
- Bảo đảm hiểu rõ các yêu cầu của công ty về công việc
-Bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên nghành
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm làm thủ kho trong các nhà máy sản xuất
Sức khỏe tốt, năng nổ, nhiệt tình trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm đầy đủ
Tăng lương hàng năm
Du lịch hàng năm
Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
