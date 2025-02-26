Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường A2, khu A, KCN Phố nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Bảo đảm nguyên vật liệu được cấp phát đúng thời gian và số lượng
- Duy trì chất lượng nguyên vật liệu trong quá trình lưu trữ
- Bảo đảm hiểu rõ các yêu cầu của công ty về công việc
-Bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên nghành
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm làm thủ kho trong các nhà máy sản xuất
Sức khỏe tốt, năng nổ, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm đầy đủ
Tăng lương hàng năm
Du lịch hàng năm
Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HOA LÂM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà S5, KĐT Vinhomes Symphony, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

