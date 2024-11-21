Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH TB NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH TB NGUYỄN
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 11
- D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
- Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu của công ty.
- Thực hiện đàm phán, thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ của nhà cung cấp trước khi ký kết hợp đồng.
- Theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn, số lượng, chất lượng.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu mua, giải quyết khiếu nại của nhà cung cấp.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung giao tiếp tốt hoặc tương đương HSK5
- Có khả năng chịu đựng được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc,
- Khả năng làm việc độc lập/ đội nhóm, giao tiếp tốt,
- Tính tình trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và có tinh thần cao trong công việc,
Tại CÔNG TY TNHH TB NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội được đào tạo, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác đầy đủ theo luật lao động hiện hành.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết,...theo chính sách công ty & Quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TB NGUYỄN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
