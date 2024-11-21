Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH TB NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 - D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu của công ty.

- Thực hiện đàm phán, thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ của nhà cung cấp trước khi ký kết hợp đồng.

- Theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn, số lượng, chất lượng.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu mua, giải quyết khiếu nại của nhà cung cấp.

- Tiếng Trung giao tiếp tốt hoặc tương đương HSK5

- Có khả năng chịu đựng được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc,

- Khả năng làm việc độc lập/ đội nhóm, giao tiếp tốt,

- Tính tình trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn và có tinh thần cao trong công việc,

Tại CÔNG TY TNHH TB NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội được đào tạo, học hỏi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác đầy đủ theo luật lao động hiện hành.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết,...theo chính sách công ty & Quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TB NGUYỄN

