Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Tìm kiếm nhà cung ứng vật tư mua hàng cho công ty: đi thăm, đánh giá năng lực...
- Mua hàng theo yêu cầu của người đặt hàng: Xin báo giá, so sánh giá, làm hợp đồng...
- Thống kê báo cáo theo tuần, tháng, quý: Tổng mua, tiết kiệm...
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam tốt nghiệp ĐẠI HỌC tất cả các chuyên ngành.
Nam
ĐẠI HỌC
tất cả các chuyên ngành.
- Tuổi từ 22 đến 27 (Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường).
- Trung thực, chịu được áp lực công việc, thật thà, có khả năng giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- ĐƯỢC ĐÀO TẠO bài bản 2 tháng (thử việc trả đủ 100% lương)
- Lương cơ bản: 8.280.000đ/ tháng
8.280.000đ/ tháng
- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 600.000đ/tháng
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm
- Khám bệnh định kì theo quy định công ty.
- Làm việc theo giờ hành chính, nghỉ tất cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định.
- Xét duyệt tăng lương hàng năm.
- Có 12 ngày/1 năm nghỉ phép hưởng lương.
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.
- Có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội về Hải Dương làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

