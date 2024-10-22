Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Tìm kiếm nhà cung ứng vật tư mua hàng cho công ty: đi thăm, đánh giá năng lực...

- Mua hàng theo yêu cầu của người đặt hàng: Xin báo giá, so sánh giá, làm hợp đồng...

- Thống kê báo cáo theo tuần, tháng, quý: Tổng mua, tiết kiệm...

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam tốt nghiệp ĐẠI HỌC tất cả các chuyên ngành.

- Tuổi từ 22 đến 27 (Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường).

- Trung thực, chịu được áp lực công việc, thật thà, có khả năng giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- ĐƯỢC ĐÀO TẠO bài bản 2 tháng (thử việc trả đủ 100% lương)

- Lương cơ bản: 8.280.000đ/ tháng

- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 600.000đ/tháng

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm

- Khám bệnh định kì theo quy định công ty.

- Làm việc theo giờ hành chính, nghỉ tất cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Có 12 ngày/1 năm nghỉ phép hưởng lương.

- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.

- Có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ Hà Nội về Hải Dương làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

