Tuyển Kế toán trưởng Navigos Search làm việc tại Hải Dương thu nhập 1,200 - 1,600 USD

• Quản lý các hoạt động tài chính kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán của Việt Nam.

• Thực hiện công tác kiểm soát chi phí, hóa đơn, chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ, tài sản cố định, thuế, dòng tiền; kiểm tra tài chính và phê duyệt các khoản thanh toán.

• Đảm nhiệm tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán.

• Rà soát các báo cáo tài chính và thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tuân thủ chuẩn mực kế toán và yêu cầu pháp lý.

• Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ của Công ty và xây dựng phương án xử lý khi phát hiện các trường hợp chưa tuân thủ quy định, quy trình.

• Xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo thống kê, lưu trữ chứng từ liên quan đến vấn đề tài chính kế toán.

• Liên lạc và hợp tác với các kiểm toán và cơ quan thuế nội bộ và bên ngoài.

• Xây dựng quy trình mua hàng và quản lý tài sản.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.