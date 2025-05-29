Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHU DU LỊCH SINH THÁI VEDANA làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 41/23 Đoàn Trọng Truyến, Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân

- Kiểm tra hóa đơn với báo cáo thu ngân, kiểm tra và cân đối doanh thu khách đang ở (Guest ledger).

- Tính phí phục vụ hàng tháng.

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan (Du lịch, Kinh tế, …)

- Biết xử lý tốt các tình huống

- Sử dụng thành thạo máy tính, thành thạo các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

- Cẩn thận, nhanh nhẹn, tư duy mạch lạc và logic,có khả năng chịu được áp lực công việc cao

- Ưu tiên ứng viên tại huyện Phú Lộc và khu vực thành phố Huế

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHU DU LỊCH SINH THÁI VEDANA

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Xe đưa đón Vedana - Huế hằng ngày (ca hành chính)

- Thưởng lương năng suất hằng tháng

- Phụ cấp cơm ca và đồng phục

- Chỗ ở miễn phí cho nhân viên ở xa

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển

