Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHU DU LỊCH SINH THÁI VEDANA làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHU DU LỊCH SINH THÁI VEDANA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 41/23 Đoàn Trọng Truyến, Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra hóa đơn với báo cáo thu ngân, kiểm tra và cân đối doanh thu khách đang ở (Guest ledger).
- Tính phí phục vụ hàng tháng.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan (Du lịch, Kinh tế, …)
- Biết xử lý tốt các tình huống
- Sử dụng thành thạo máy tính, thành thạo các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn, tư duy mạch lạc và logic,có khả năng chịu được áp lực công việc cao
- Ưu tiên ứng viên tại huyện Phú Lộc và khu vực thành phố Huế
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHU DU LỊCH SINH THÁI VEDANA Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Xe đưa đón Vedana - Huế hằng ngày (ca hành chính)
- Thưởng lương năng suất hằng tháng
- Phụ cấp cơm ca và đồng phục
- Chỗ ở miễn phí cho nhân viên ở xa
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ.
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHU DU LỊCH SINH THÁI VEDANA
