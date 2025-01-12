Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Khách sạn Tân Sơn Nhất, Phường 9, quận Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tiếp nhận, xử lý và ghi nhận các khoản thanh toán từ khách hàng (tiền mặt, thẻ tín dụng, chuyển khoản, v.v.).
Quản lý và lưu trữ các chứng từ, hóa đơn liên quan đến các giao dịch thanh toán.
Đối chiếu, kiểm tra và báo cáo hàng ngày, tuần, tháng về tình hình thu chi của chi nhánh.
Quản lý quỹ tiền mặt tại chi nhánh, đảm bảo luôn có đủ tiền mặt cần thiết cho hoạt động hàng ngày.
Phối hợp với bộ phận kế toán để đối chiếu và kiểm soát các khoản thu - chi.
Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng liên quan đến các vấn đề thanh toán và chứng từ.
Đảm bảo tính chính xác và trung thực trong việc thu chi, không để xảy ra thất thoát tài sản.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm làm thu ngân
Biết sử dụng máy tính: word, excel.
Có kĩ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề
Tính tình cẩn thận; tỉ mỉ; trí nhớ tốt
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi; lăn xả với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 triệu + 2 triệu phụ cấp thủ quỹ + Phụ cấp ăn/ở
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

