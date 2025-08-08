Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm sản xuất làng nghề tập trung (Kiêu Kỵ cũ), Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Trực điện thoại, tiếp nhận thông tin yêu cầu từ khách hàng và chuyển thông tin đến các bộ phận phù hợp.
- Giải đáp một số thông tin cơ bản liên quan đến quy trình tiếp nhận – sửa chữa xe.
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn và số tiền thu với hệ thống (theo phiếu sửa chữa/đơn hàng).
- Ghi nhận và cập nhật các khoản thu vào hệ thống kế toán/nội bộ.
- Quản lý tiền mặt và nộp quỹ theo quy định công ty.
- Cập nhật bảng theo dõi doanh thu hàng ngày, chuyển báo cáo cho các bộ phận liên quan.
- Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, chứng từ dịch vụ theo quy định.
- Hỗ trợ in ấn hóa đơn, tài liệu cho bộ phận dịch vụ khi cần.
Các công việc hành chính khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành kế toán, hành chính, hoặc các ngành liên quan.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm lễ tân, thu ngân hoặc hành chính trong lĩnh vực ô tô, xe máy.
Giao tiếp tốt, có kỹ năng xử lý tình huống với khách hàng.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word); biết sử dụng phần mềm quản lý garage/xưởng là lợi thế.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng công việc, hướng dẫn tận tay
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước và Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, xét nâng lương định kỳ hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, thưởng lễ, tết, tặng quà sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cụm làng nghề Kiêu Kỵ Gia Lâm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

