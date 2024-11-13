Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Mức lương
5 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 152 Xã Đàn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

- Thu tiền khám chữa bệnh của bệnh nhân căn cứ vào biên lai thu tiền.
- Lập Báo cáo nộp tiền theo mẫu quy định, nộp báo cáo và biên lai thu tiền vào cuối giờ.
- Làm một số báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Trung thực, thật thà

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 5 – 9tr/tháng + 30k/bữa ăn.
- Được làm trong môi trường y tế thân thiện, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp bản thân.
- Nghỉ 01 ngày/tuần (Không nghỉ cố định ngày chủ nhật).
- Du lịch với Công ty 01 lần/năm.
- Tham gia Bảo hiểm, phép năm, thưởng Lễ, Tết.
- Được hưởng các ưu đãi về dịch vụ y tế của Phòng khám.
- Chế độ đào tạo: Được đào tạo nâng cao trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 toà nhà Kim Khí Thăng Long Số 1 Lương yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

