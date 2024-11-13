Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 152 Xã Đàn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

- Thu tiền khám chữa bệnh của bệnh nhân căn cứ vào biên lai thu tiền.

- Lập Báo cáo nộp tiền theo mẫu quy định, nộp báo cáo và biên lai thu tiền vào cuối giờ.

- Làm một số báo cáo liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Trung thực, thật thà

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 5 – 9tr/tháng + 30k/bữa ăn.

- Được làm trong môi trường y tế thân thiện, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp bản thân.

- Nghỉ 01 ngày/tuần (Không nghỉ cố định ngày chủ nhật).

- Du lịch với Công ty 01 lần/năm.

- Tham gia Bảo hiểm, phép năm, thưởng Lễ, Tết.

- Được hưởng các ưu đãi về dịch vụ y tế của Phòng khám.

- Chế độ đào tạo: Được đào tạo nâng cao trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER

