Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Kids&Us School of English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 126 Cao Đức Lân, An Phú, Quận 2, Quận 2 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng trong các trung tâm thương mại và thị trường.

- Giới thiệu sản phẩm & tư vấn dựa trên nhu cầu của khách hàng.

- Sử dụng các tài liệu tương tác như brochure để chia sẻ thông tin về sản phẩm.

- Xây dựng hình ảnh và thương hiệu với khách hàng thông qua tác phong làm việc, trang phục, gian hàng và kỹ năng tư vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên sinh viên hoặc người tìm việc có đam mê marketing.

- Giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing là một lợi thế.

Tại Kids&Us School of English Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Mức lương: 35.000/giờ + 20.000/ngày tiền xăng xe.

- Được đào tạo và hỗ trợ từ đội ngũ chuyên nghiệp

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển lâu dài nếu làm việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kids&Us School of English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin