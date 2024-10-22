Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Nhân viên triển khai phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 58, ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm của BizTech cho khách hàng Kiểm tra phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai Thực hiện vận hành chạy thử, đánh giá mức độ phù hợp của phần mềm đối với các yêu cầu của người dùng Đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty trước và sau khi triển khai Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng liên quan đến phần mềm Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.
Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm của BizTech cho khách hàng
Kiểm tra phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai
Thực hiện vận hành chạy thử, đánh giá mức độ phù hợp của phần mềm đối với các yêu cầu của người dùng
Đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty trước và sau khi triển khai
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng liên quan đến phần mềm
Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: CNTT, Tin học quản lý, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh, Toán tin, Tin học ứng dụng, Ngân hàng, Quản trị nhân sự... hoặc các chuyên nghành có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí triển khai phần mềm
- Có kinh nghiệm tham gia các dự án triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp dựa trên phần mềm ERP (phần mềm được thiết kế trên Web, C#, SQL Server).
- Hiểu biết ngôn ngữ lập trình (VB.Net, C#, SQL Server) là một lợi thế
- Có kinh nghiệm hoặc kiến thức trong các lĩnh vực: CNTT, Quản lý doanh nghiệp, tài chính kế toán, quản lý kho, sản xuất, nhân sự tiền lương, ...
- Có khả năng đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
- Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
- Cơ hội phát triển năng lực, được đào tạo nâng cao chuyên môn phục vụ công việc
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN. WORK-LIFE BALANCE
- Review lương từ 1-2 lần/năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng dự án theo tỷ lệ và mức độ đóng góp
- Thưởng Lễ Tết, Sinh nhật công ty, ...
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
- Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 ngõ 61 ngách 14 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

