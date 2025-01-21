Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,200 USD

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,200 USD

Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên triển khai phần mềm

Mức lương
900 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 900 - 1,200 USD

- Quy hoạch, theo dõi, quản trị, điều hướng, giám sát, vận hành các hoạt động truyền thông thông qua việc chia sẻ thông tin, nội dung (seeding) trên các nền tảng trực tuyến.
- Đề xuất kế hoạch và quy hoạch nội dung cho các chiến dịch chia sẻ thông tin, nội dung trên mạng xã hội bao gồm các kế hoạch được MKT toàn cầu chỉ định và kế hoạch MKT của thị trường Việt Nam.
- Phân tích thị trường & quan sát thị trường (Xu hướng & Hành vi của đối thủ cạnh tranh, hành vi của người tiêu dùng) để tìm ra hiểu biết sâu sắc, khoảng cách & cơ hội để đề xuất kế hoạch.
- Chuẩn bị ngân sách & nguồn lực cho kế hoạch: phối hợp với các bộ phận mua tìm nhà cung cấp phù hợp (nguồn nhân lực, thời gian đáp ứng, chất lượng dịch vụ, điều kiện thanh toán), lập chi phí (mở PR PO).
- Giám sát, sử dụng các công cụ và điều phối đối tác giám sát các kênh truyền thông xã hội, diễn đàn, group và các nền tảng liên quan để phát hiện sớm các dấu hiệu, thông tin tiêu cực, khủng hoảng tiềm ẩn liên quan đến thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của công ty tại thị trường Việt Nam.
- Phân tích nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác động của khủng hoảng đến thương hiệu.
- Xây dựng kế hoạch và xử lý khủng hoảng nhanh chóng, hiệu quả, bao gồm các hành động cụ thể, phân công trách nhiệm, và thời gian thực hiện.
-Theo dõi tiến độ để đảm bảo từng giai đoạn của kế hoạch được thực hiện đúng thời hạn.
- Theo dõi việc thực hiện với nhà cung cấp và các phòng ban liên quan để đảm bảo kế hoạch được hoàn thành.
- Báo cáo đánh giá hiệu quả của từng kế hoạch.

Với Mức Lương 900 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

