Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Từ 11 triệu trở lên + thưởng + phụ cấp ( có thể thương lượng khi phỏng vấn ) Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Duy trì và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

Thực hiện triển khai, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm Bigseller online hoặc offline

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về sàn TMĐT

Có khả năng làm việc độc lập, hoàn thành công việc đúng kế hoạch và hiệu quả

Thời gian: từ 8h30 - 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 , nghỉ cuối tuần Thứ 7 & Chủ nhật

Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 11 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)

