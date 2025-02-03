Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)
Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Từ 11 triệu trở lên + thưởng + phụ cấp ( có thể thương lượng khi phỏng vấn ) Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Từ 11 Triệu
Duy trì và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Thực hiện triển khai, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm Bigseller online hoặc offline
Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm về sàn TMĐT
Có khả năng làm việc độc lập, hoàn thành công việc đúng kế hoạch và hiệu quả
Thời gian: từ 8h30 - 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 , nghỉ cuối tuần Thứ 7 & Chủ nhật
Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 11 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
