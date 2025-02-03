Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)

Nhân viên triển khai phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Từ 11 triệu trở lên + thưởng + phụ cấp ( có thể thương lượng khi phỏng vấn ) Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Duy trì và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Thực hiện triển khai, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm Bigseller online hoặc offline

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về sàn TMĐT
Có khả năng làm việc độc lập, hoàn thành công việc đúng kế hoạch và hiệu quả
Thời gian: từ 8h30 - 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 , nghỉ cuối tuần Thứ 7 & Chủ nhật

Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 11 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)

Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-trien-khai-phan-mem-thu-nhap-tren-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job282745
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Phần mềm OOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Phần mềm OOS
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Hô Biến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Hô Biến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ Phần MQ Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần MQ Solutions
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TIN HỌC VI NA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ONEMEDIC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm