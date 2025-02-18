Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Tập đoàn công nghệ VIETSENS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tập đoàn công nghệ VIETSENS
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Tập đoàn công nghệ VIETSENS

Nhân viên triển khai phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại Tập đoàn công nghệ VIETSENS

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5, ngõ 70, Trương Công Giai, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Triển khai các giải pháp phần mềm trong các dự án CNTT lớn về ngành y tại các bệnh viện, trung tâm y tế... các tỉnh thành trong cả nước.
• Cài đặt, cấu hình phần mềm, đào tạo khách hàng sử dụng phần mềm
• Hỗ trợ và giải quyết các vấn đề, khó khăn của người dùng trong việc sử dụng phần mềm
• Khảo sát, ghi nhận yêu cầu của khách hàng và báo cáo trưởng nhóm để xử lý.
• Báo cáo và theo dõi tiến độ triển khai.
TRÁCH NHIỆM
• Hoàn thành đúng hạn các công việc được giao;
• Báo cáo tiến độ triển khai tới trưởng nhóm vào 17h30 hàng ngày;
• Ký biên bản nghiệm thu xử lý các yêu cầu của khách hàng ngay sau khi hoàn thành;
• Các Quy định về văn bản phải tuân thủ biểu mẫu của Cty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốp nghiệp ngành CNTT các trường CĐ/ĐH, có nền tảng công nghệ thông tin;
• Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
• Ưu tiên những người có kinh nghiệm về CNTT, triển khai các giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp, giải pháp ERP.
• Chấp nhận công tác dài ngày tại các tỉnh thành.
• Có khả năng tư duy hệ thống tốt; Có Kỹ năng tư vấn, giao tiếp, thuyết trình; Tinh thần trách nhiệm cao; Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại Tập đoàn công nghệ VIETSENS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng dao động từ 7 – 15 triệu/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực từng ứng viên.
• Có thêm lương khoán theo hiệu quả thực hiện Dự án.
• Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng; được hướng dẫn bởi những nhân sự giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiều cơ hội phát triển.
• Hỗ trợ chi phí đi lại, nhà ở khi đi công tác, đặc biệt hỗ trợ tiền ăn 100k/ngày.
• Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm: 30/4-1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch (lương tháng 13, quà tết kèm tiền mặt gửi đến bố mẹ tri ấn đấng sinh thành)
• Thưởng đột xuất, thưởng dự án theo hiệu quả công việc.
• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, 12 ngày phép/năm.
• Thời gian làm việc:
Sáng: 8h00 - 12h00 / Chiều: 13h30 - 17h30 /Từ sáng thứ 2 - hết sáng Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn công nghệ VIETSENS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

