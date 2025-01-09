Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Nhân viên triển khai phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên triển khai phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 58, ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm của BizTech cho khách hàng
- Kiểm tra phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai
- Thực hiện vận hành chạy thử, đánh giá mức độ phù hợp của phần mềm đối với các yêu cầu của người dùng
- Đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty trước và sau khi triển khai
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng liên quan đến phần mềm
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: CNTT, Tin học quản lý, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh, Toán tin, Tin học ứng dụng, Ngân hàng, Quản trị nhân sự… hoặc các chuyên nghành có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí triển khai phần mềm
- Có kinh nghiệm tham gia các dự án triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp dựa trên phần mềm ERP (phần mềm được thiết kế trên Web, C#, SQL Server).
- Hiểu biết ngôn ngữ lập trình (VB.Net, C#, SQL Server) là một lợi thế
- Có kinh nghiệm hoặc kiến thức trong các lĩnh vực: CNTT, Quản lý doanh nghiệp, tài chính kế toán, quản lý kho, sản xuất, nhân sự tiền lương, …
- Có khả năng đi công tác
- Kỹ năng:
+ Thành thạo tin học văn phòng
+ Trình bày, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
+ Phân tích, xử lý vấn đề
+ Làm việc nhóm, làm độc lập
+ Hoàn thành công việc hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch
- Phẩm chất:
+ Chịu được áp lực công việc
+ Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, hòa đồng với mọi người
+ Giúp đỡ, chia sẻ với đồng nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
- Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
- Cơ hội phát triển năng lực, được đào tạo nâng cao chuyên môn phục vụ công việc
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN. WORK-LIFE BALANCE
- Review lương 2 lần/năm vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng dự án theo tỷ lệ và mức độ đóng góp
- Thưởng Lễ Tết, Sinh nhật công ty, …
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 58 ngõ 61 ngách 14 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-trien-khai-phan-mem-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job277866
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Thanh Hóa Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Gỗ An Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MỞ
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EDUCATION SOLUTIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM LINKQ
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IVI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ và Phát Triển Năng Lượng Xanh Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu Công Ty TNHH Bigseller Technology (Việt Nam)
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phần mềm Chất lượng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế Hml làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế Hml
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,200 USD GSM
900 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD GSM
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Tập đoàn công nghệ VIETSENS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Tập đoàn công nghệ VIETSENS
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
450 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CADENA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Synodus
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty cổ phần Synodus
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp First Trust
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ VEGA
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm