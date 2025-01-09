Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58, ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Triển khai, cài đặt hệ thống phần mềm của BizTech cho khách hàng

- Kiểm tra phần mềm, đảm bảo chất lượng hệ thống khi triển khai

- Thực hiện vận hành chạy thử, đánh giá mức độ phù hợp của phần mềm đối với các yêu cầu của người dùng

- Đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty trước và sau khi triển khai

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng liên quan đến phần mềm

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: CNTT, Tin học quản lý, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh, Toán tin, Tin học ứng dụng, Ngân hàng, Quản trị nhân sự… hoặc các chuyên nghành có liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí triển khai phần mềm

- Có kinh nghiệm tham gia các dự án triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp dựa trên phần mềm ERP (phần mềm được thiết kế trên Web, C#, SQL Server).

- Hiểu biết ngôn ngữ lập trình (VB.Net, C#, SQL Server) là một lợi thế

- Có kinh nghiệm hoặc kiến thức trong các lĩnh vực: CNTT, Quản lý doanh nghiệp, tài chính kế toán, quản lý kho, sản xuất, nhân sự tiền lương, …

- Có khả năng đi công tác

- Kỹ năng:

+ Thành thạo tin học văn phòng

+ Trình bày, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

+ Phân tích, xử lý vấn đề

+ Làm việc nhóm, làm độc lập

+ Hoàn thành công việc hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch

- Phẩm chất:

+ Chịu được áp lực công việc

+ Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, hòa đồng với mọi người

+ Giúp đỡ, chia sẻ với đồng nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

- Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

- Cơ hội phát triển năng lực, được đào tạo nâng cao chuyên môn phục vụ công việc

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HẤP DẪN. WORK-LIFE BALANCE

- Review lương 2 lần/năm vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng dự án theo tỷ lệ và mức độ đóng góp

- Thưởng Lễ Tết, Sinh nhật công ty, …

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin