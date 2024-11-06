Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH AFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà GIM - Innovation, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tiếp nhận, phản hồi tin nhắn và bình luận của khách hàng mới trên Fanpage sản phẩm sức khoẻ và dinh dưỡng của công ty;

- Tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm, chương trình khuyến mãi, chính sách bán hàng của công ty;

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và thuyết phục khách hàng cung cấp số điện thoại để tiện liên hệ và hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn;

- Phối hợp với bộ phận telesales để chuyển tiếp hoặc cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng;

- Thực hiện các báo cáo về tình hình tư vấn, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng và các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn khách hàng qua chat hoặc chăm sóc khách hàng qua các kênh online

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Có trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ, kiên trì, cẩn thận trong việc nhập liệu và quản lý thông tin khách hàng

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH AFIRE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập từ 8.000.000 - 25.000.000đ/tháng gồm Lương cứng 6.000.000đ (không phụ thuộc vào KPI kinh doanh) + Phụ cấp 650.000đ + % Hoa hồng theo doanh số + Thưởng;

(không phụ thuộc vào KPI kinh doanh)

- Thử việc 2 tháng: 85% Lương cứng + Phụ cấp + % Hoa hồng theo doanh số + Thưởng;

- Performance review: 2 lần/ năm;

- Hỗ trợ gửi xe miễn phí;

- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13;

- Chế độ nghỉ phép: nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ phép theo thâm niên, nghỉ chế độ riêng.

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;

- Chế độ khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên.

Cơ hội phát triển không giới hạn:

- Được tham gia các khóa học, khóa đào tạo để nâng cao năng lực, tư duy & các kiến thức, kỹ năng chuyên môn;

- Cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí cao hơn (Mentor – Leader – Trưởng phòng).

Tiện ích văn phòng:

- Miễn phí trà, coffee, đồ ăn vặt tại công ty.

Môi trường làm việc năng động:

- Môi trường làm việc thân thiện, đề cao tính xây dựng, hợp tác, lắng nghe và phản hồi đa chiều;

- Cơ hội làm việc cùng những đồng đội tài năng, trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Các hoạt động gắn kết:

- Du lịch công ty thường niên 1 lần/ năm;

- Hoạt động team building theo quý, năm;

- Các sự kiện, hoạt động văn hóa khác tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AFIRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin