Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí này chịu trách nhiệm đảm bảo lập kế hoạch mạng lưới hiệu quả, lựa chọn và đạt được địa điểm tốt nhất, chiến lược phát triển và duy trì vị thế thương mại trong từng khu vực phụ trách. Đồng thời, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về vị trí tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và các yêu cầu pháp lý phù hợp để đạt được tiêu chuẩn phát triển mạng lưới cửa hàng của Jollibee Việt Nam.
Địa điểm: Khu vực North (Hà Nội và các khu vực lân cận)
Responsibilities:
KRA 1: Quản lý danh mục địa điểm và lập kế hoạch mạng lưới
Quản lý danh mục địa điểm
Xác định các địa điểm tiềm năng cho cửa hàng Jollibee mới bằng cách nghiên cứu thị trường, phân tích nhân khẩu học, nghiên cứu lưu lượng giao thông và xem xét cạnh tranh trong khu vực để tìm các vị trí phù hợp với thị trường mục tiêu và mục tiêu kinh doanh của JBVN
Xây dựng và quản lý danh sách các dự án tiềm năng (vị trí, giá cả, tính khả thi...) để đảm bảo sự sẵn có và đa dạng của danh sách dự án
Tổng hợp và báo cáo định kỳ về các địa điểm trong khu vực quản lý lên cấp trên (Quản lý Bất động sản/Trưởng bộ phận) và đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu
Lập kế hoạch mạng lưới
Trình bày và thảo luận kế hoạch mạng lưới với Quản lý Bất động sản để phê duyệt
KRA 2: Thực hiện các công việc liên quan đến địa điểm
Thực hiện trách nhiệm của chuyên viên bất động sản để đảm bảo kết quả đầu ra đáp ứng các mục tiêu kinh doanh và chiến lược của công ty.
Xác định danh sách ưu tiên dựa trên chiến lược, mục tiêu nhóm/cá nhân, tiêu chí và tình hình thị trường.
Tìm kiếm và đánh giá địa điểm
Xác định các vị trí tiềm năng theo tiêu chí và mục tiêu đặt ra
Lập kế hoạch tìm kiếm địa điểm để mở cửa hàng theo khu vực được phân công của cấp trên
Tìm kiếm địa điểm theo tiêu chí của công ty và kế hoạch của công ty
Phối hợp với bộ phận vận hành (OPS) trong khảo sát và đánh giá địa điểm
KRA 3: Báo cáo địa điểm và tài liệu liên quan
Báo cáo địa điểm
Thực hiện báo cáo lập bản đồ địa điểm (SMR) và kế hoạch kinh doanh cho từng vị trí
Đảm bảo đầy đủ và toàn diện tính cạnh tranh trong khu vực được giao
Đánh giá và hợp nhất các hoạt động lập bản đồ địa điểm trong khu vực do Quản lý Bất động sản quản lý
Xác thực thông tin bản đồ địa điểm, gồm danh sách đối thủ, dữ liệu cửa hàng, TGS, hoạt động và phát triển khu vực
Cập nhật địa điểm quy hoạch cho Quản lý Bất động sản kèm hình ảnh, danh sách địa điểm và bản đồ khu vực
Tài Liệu địa điểm
Thiết kế, tổng hợp và chuẩn hóa tài liệu liên quan đến hồ sơ địa điểm để đảm bảo đầy đủ và chính xác
Đảm bảo thẩm định kỹ lưỡng và hoàn tất các thông tin quan trọng như quy hoạch đô thị, cấp phép, thế chấp...
KRA 4: Quản lý quan hệ & tuân thủ nội bộ
Quản lý quan hệ
Xây dựng và duy trì quan hệ với chủ sở hữu bất động sản, nhà phát triển, môi giới và các bên liên quan trong ngành
Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận nội bộ để đảm bảo sự thống nhất và triển khai dự án suôn sẻ
Đảm bảo tuân thủ và hành vi đúng mực để duy trì sự đoàn kết nội bộ, tinh thần hợp tác và phát triển với các đơn vị liên quan (BNDU, BU, Pháp lý, SCU-Procurement...), phù hợp với các giá trị cốt lõi của JBVN, đảm bảo tính nhất quán trong tư duy, hành vi, lời nói và các kênh giao tiếp
Tuân thủ Tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận (OKR/PMS/Team building, họp hàng tháng, họp nội bộ...), các cuộc họp phản hồi về quy trình nội bộ/SLAs và phối hợp liên phòng ban
Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của bộ phận và công ty
Thực hiện báo cáo công việc, lịch khảo sát địa điểm, đánh giá địa điểm, báo cáo tổng hợp... theo trách nhiệm công việc, đảm bảo đầy đủ và chính xác trước khi gửi lên cấp quản lý (Quản lý Bất động sản/Trưởng đơn vị) theo quy định và được cấp trên phê duyệt
Đảm bảo tham gia các kênh liên lạc của công ty (email) và đơn vị (email, kênh chat, ứng dụng...) để kết nối và giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện
Quản lý và sử dụng chi phí hợp lý, tối ưu hóa ngân sách của nhóm Bất động sản nói riêng và BNDU nói chung, lập kế hoạch và phê duyệt ngân sách theo quy định của cấp quản lý (Quản lý Bất động sản/Trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Kỹ thuật, Xây dựng, Bất động sản, Kiến trúc, Kinh doanh, Tài chính và/hoặc Kinh tế
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bất động sản, ưu tiên trong ngành F&B, Bán lẻ, hoặc QSR (chuỗi nhà hàng nhanh)
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kỹ năng phân tích tài chính mạnh, bao gồm phân tích chiết khấu dòng tiền chi tiết và khả năng đánh giá, triển khai các mô hình tài chính phức tạp cũng như đánh giá rủi ro liên quan
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và lắng nghe hiệu quả, cần thiết để điều hướng các khoản đầu tư của công ty
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm văn phòng khác

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương rất cạnh tranh, lương tháng 13.
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật.
12 ngày nghỉ phép năm.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa và teambuilding.
Cơ hội học hỏi, tham gia các khóa huấn luyện nội bộ, cơ hội phát triển và thăng tiến nhanh đến vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 16 Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM

