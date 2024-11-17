Tuyển Call Center Nano Technologies làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu

Mức lương Đến 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Toà nhà Vạn Gia Phát, 400/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương Đến 14 Triệu

Gọi điện cho khách hàng và cập nhật cho họ về các sản phẩm, dịch vụ hoặc các sản phẩm mới của công ty (Vui App) để tăng cường việc kích hoạt người dùng.

Đặt câu hỏi cho khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và sở thích của họ.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPI) và thành tựu của công ty.

Cập nhật thông tin mới nhất về các phát triển trong ngành và các sản phẩm của công ty.

Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu với thông tin khách hàng.

Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ trung cấp trở lên, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành QTKD, Kế toán, hoặc các ngành kinhh tế khác

Giọng nói rõ, dễ nghe, nói chuyện lưu loát

Chịu khó, trách nhiệm, siêng năng, tinh thần cầu thị

Tại Nano Technologies Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh, có thể thương lượng và được xem xét hai lần mỗi năm. Bao gồm lương cứng + doanh thu.

Mức lương

Thử việc có thể được nhận 100% mức lương chính thức

Thưởng hàng năm: Lương tháng 13 hấp dẫn, thưởng dựa trên hiệu suất và quyền chọn cổ phiếu.

Thưởng hàng năm

Trang phục thoải mái và giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều (Thứ Hai đến Thứ Sáu) và 2 thứ Bảy mỗi tháng.

Trang phục thoải mái

Phí ăn trưa: 500.000 VND/tháng.

Phí ăn trưa

Môi trường khởi nghiệp hỗ trợ và lấy phản hồi làm trung tâm.

Môi trường khởi nghiệp hỗ trợ

Cơ hội đào tạo chuyên môn và chia sẻ về công việc cũng như kỹ năng.

Cơ hội đào tạo chuyên môn

Khám sức khỏe cá nhân hàng năm, bảo hiểm PVI cho nhân viên và gia đình bên cạnh bảo hiểm y tế.

Khám sức khỏe cá nhân hàng năm

Quà tặng/thưởng tiền vào Tết và các ngày lễ (Tết Nguyên Đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu,...)

Quà tặng/thưởng tiền

Hoạt động xây dựng đội ngũ hàng năm, tiệc tất niên, giờ vui vẻ hàng tháng và tiệc sinh nhật...

Hoạt động xây dựng đội ngũ hàng năm

Câu lạc bộ thể thao và quỹ cho phòng gym, bơi lội, yoga...

Câu lạc bộ thể thao

Cơ hội làm việc trên bất kỳ điều gì bạn tin sẽ giúp đỡ cho sứ mệnh của chúng tôi.

Cơ hội làm việc

Cơ hội làm việc với những đồng nghiệp thông minh và có giá trị từ các công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam (Uber, ZaloPay, Five9, VinID, Focal Labs,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nano Technologies

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin