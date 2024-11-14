Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số 6, Đường 5, Phố Bạch Đằng, P.Nam Thành, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và tiếp nhận DATA thực hiện các cuộc gọi để tư vấn giải pháp quản lý của Sapo (POS/FNB/OMNI)

Đối tượng khách hàng: các cửa hàng bán lẻ, thời trang, mỹ phẩm, kinh doanh online, thương mại điện tử và kinh doanh về dịch vụ ăn uống

Tư vấn, hướng dẫn, demo giải pháp, chốt/triển khai hợp đồng với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp khách hàng (trong trường hợp KH yêu cầu).

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng, chủ động thăm hỏi lại các khách hàng cũ.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp...

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ, tuổi từ 21 - 28. Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm bán hàng, sale, telesale, chăm sóc KH từ tối thiểu 3 tháng (Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)

Ứng viên laptop và phương tiện cá nhân

Giao tiếp tốt, tư duy logic, có khả năng teamwork, biết lập kế hoạch làm việc và có kĩ năng thuyết trình.

Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi đặc biệt khi là Sapoer

Lương cơ bản 5,5-12M ( xét tăng lương 3 tháng/ lần) + Hoa hồng lũy tiến từ 5% - 43% + Thưởng triển khai ( dựa trên đầu số khách ký được) + hoa hồng thiết bị phần cứng + Phụ cấp đi lại.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các khóa đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về Sale, Thương mại điện tử, Marketing online, Phần mềm

Được bán sản phẩm uy tín, có thương hiệu cao và là sản phẩm dẫn đầu thị trường.

Được hưởng Bảo hiểm Sapo Care của công ty.

Quyền lợi khác:

BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại

Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Môi trường GenZ làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

