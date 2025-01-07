Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn:

- Bắc Sơn, Lạng Sơn

- Lạng Sơn, Huyện Hữu Lũng

- Toàn tỉnh

- Lục Nam Bắc Giang, Việt Nam

- Việt Yên, Bắc Giang, Thành phố Lạng Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khu vực tuyển dụng:
Lạng Sơn: Bắc Sơn, Hữu Lũng
Cao Bằng: Toàn tỉnh Cao Bằng
Bắc Giang: TP.Bắc Giang, Lục Nam, Việt Yên, Yên Dũng
Tư vấn các dịch vụ tài chính phù hợp cho nhu cầu khách hàng: thẻ tín dụng & gói vay (tiền mặt, trả góp....) tại các điểm cửa hàng đối tác của Home Credit
Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng cũ dựa trên data của công ty cung cấp
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản có lương trước khi nhận việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc xoay ca 8 tiếng/ ngày; tuần được OFF 1 ngày bất kỳ
Tốt nghiệp THPT trở lên (12/12), trung cấp, CĐ/ĐH
Giao tiếp lưu loát, tự tin
Có thể sử dụng điện thoại thông minh
Chịu khó, ham học hỏi
Sẵn sàng di chuyển để hỗ trợ khách hàng khi có hợp đồng
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng là lợi thế

Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 8-15tr/ Tháng
Thử việc 2 tháng nhận 100% LCB
Lương tháng 13, đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
Ngày phép: 15 ngày/năm
Thưởng lễ tết theo quy định công ty
Được đào tạo và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý
Khám sức khỏe mỗi năm 1 lần
Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

