Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH LINH PANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH LINH PANG
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 159 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thời gian làm việc: Giờ làm việc linh hoạt theo sự sắp xếp của quản lý, được nghỉ 1 ngày trong tuần.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH LINH PANG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 7.000.000đ - 9.000.000đ + % hoa hồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINH PANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
