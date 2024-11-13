Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH LINH PANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH LINH PANG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH LINH PANG

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 159 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thời gian làm việc: Giờ làm việc linh hoạt theo sự sắp xếp của quản lý, được nghỉ 1 ngày trong tuần.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH LINH PANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7.000.000đ - 9.000.000đ + % hoa hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINH PANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LINH PANG

CÔNG TY TNHH LINH PANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 110 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

