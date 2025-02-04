Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Nhân viên tư vấn tín dụng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Tìm kiếm KH vay mua BĐS, Ô Tô, Tiêu Dùng.
- Bán sản phẩm khác : Thẻ Tín Dụng, Bảo Hiểm.
- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: Từ 24-30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
- Năng động - chịu khó - vượt qua được giới hạn của bản thân.
- Đam mê kiếm tiền - máu lửa & nhiệt huyết
- Kinh nghiệm trên 12 tháng: Cho vay BĐS, Huy động tiền gửi,…
- Ưu tiên: các bạn trẻ đang cho vay thế chấp BDS ở bank khác hoặc đang làm BĐS tại TPHCM - Đồng Nai - Vũng Tàu - Bình Dương,….
- Ưu tiên UV có nhu cầu thu nhập cao
- Ưu tiên UV từng làm việc tại Techcombank, Vietcombank, Vietinbank, ACB, Sacombank,...

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB trên 20tr/tháng
- Thu nhập lên đến 100 tr/tháng
- Không giới hạn thu nhập
- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng
- Thưởng cuối năm từ 8 đến 10 tháng lương
- Trở thành cổ đông của VIB
- Thưởng danh hiệu thi đua, vinh danh theo quý/ năm và rất nhiều chế độ ưu đãi tốt cùng chính sách bán hàng cực hấp dẫn
- Chế độ: BHXH, Du lịch, Thưởng,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-tin-dung-thu-nhap-tu-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job288496
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance)
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance)
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/04/2025
Hà Nội Hòa Bình Đã hết hạn 18 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank
Hạn nộp: 26/04/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Shinhan Finance
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính Shinhan Finance làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu
Công Ty Tài Chính Shinhan Finance
Hạn nộp: 19/04/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Finance TP HCM
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Shinhan Finance TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Shinhan Finance TP HCM
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance)
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance)
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/04/2025
Hà Nội Hòa Bình Đã hết hạn 18 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank
Hạn nộp: 26/04/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Shinhan Finance
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính Shinhan Finance làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu
Công Ty Tài Chính Shinhan Finance
Hạn nộp: 19/04/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại AI Earn
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Finance TP HCM
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Shinhan Finance TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Shinhan Finance TP HCM
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất