Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tìm kiếm KH vay mua BĐS, Ô Tô, Tiêu Dùng.

- Bán sản phẩm khác : Thẻ Tín Dụng, Bảo Hiểm.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

- Nam/Nữ: Từ 24-30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

- Năng động - chịu khó - vượt qua được giới hạn của bản thân.

- Đam mê kiếm tiền - máu lửa & nhiệt huyết

- Kinh nghiệm trên 12 tháng: Cho vay BĐS, Huy động tiền gửi,…

- Ưu tiên: các bạn trẻ đang cho vay thế chấp BDS ở bank khác hoặc đang làm BĐS tại TPHCM - Đồng Nai - Vũng Tàu - Bình Dương,….

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB trên 15tr/tháng

- Thu nhập lên đến 100 tr/tháng

- Không giới hạn thu nhập

- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng

- Thưởng cuối năm từ 8 đến 10 tháng lương

- Trở thành cổ đông của VIB

- Thưởng danh hiệu thi đua, vinh danh theo quý/ năm và rất nhiều chế độ ưu đãi tốt cùng chính sách bán hàng cực hấp dẫn

- Chế độ: BHXH, Du lịch, Thưởng,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

