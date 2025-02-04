Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Nhân viên tư vấn tín dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tìm kiếm KH vay mua BĐS, Ô Tô, Tiêu Dùng.
- Bán sản phẩm khác : Thẻ Tín Dụng, Bảo Hiểm.
- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: Từ 24-30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
- Năng động - chịu khó - vượt qua được giới hạn của bản thân.
- Đam mê kiếm tiền - máu lửa & nhiệt huyết
- Kinh nghiệm trên 12 tháng: Cho vay BĐS, Huy động tiền gửi,…
- Ưu tiên: các bạn trẻ đang cho vay thế chấp BDS ở bank khác hoặc đang làm BĐS tại TPHCM - Đồng Nai - Vũng Tàu - Bình Dương,….

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB trên 15tr/tháng
- Thu nhập lên đến 100 tr/tháng
- Không giới hạn thu nhập
- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng
- Thưởng cuối năm từ 8 đến 10 tháng lương
- Trở thành cổ đông của VIB
- Thưởng danh hiệu thi đua, vinh danh theo quý/ năm và rất nhiều chế độ ưu đãi tốt cùng chính sách bán hàng cực hấp dẫn
- Chế độ: BHXH, Du lịch, Thưởng,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam VIB

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1 (tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

