Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại JobsGO Recruit
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 14 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tư vấn cho khách hàng về chương trình vay tín dụng của công ty (Xsell)
- Data có sẵn, 100% làm việc tại văn phòng, không đi thị trường
- Hướng dẫn hồ sơ vay cho khách hàng
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Từ 20 tuổi trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm telesale, không vướng bận việc học
- Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhâp từ 8.000.000 – 20.000.000/tháng
- Ký hợp đồng chính thức với SVFC
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
