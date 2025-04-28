Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
- Bình Dương: 438 QL13, Mỹ Phước 2, Bến Cá, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp và thuyết phục học viên/phụ huynh đăng ký tham gia học tập
Tư vấn thông tin đúng, đủ, chương trình học phù hợp theo nhu cầu khách hàng và tiêu chuẩn của Công ty
Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ phù hợp
Phối hợp với phòng/ bộ phận liên quan để triển khai các chiến dịch quảng bá, thu hút khách hàng
Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, hoạt động ngoại khóa tại các trường học nhằm giới thiệu khóa học
Đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ học viên ở các giai đoạn trước, trong và sau bán hàng
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc
Chịu được áp lực tốt, kiên trì, cầu tiến
Sẵn sàng làm việc theo ca xoay (Sáng, Chiều, Tối và cuối tuần)
Hưởng lương 100% trong thời gian thử việc;
Được trang bị laptop và các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc;
Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học);
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiện đại nhất;
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn;
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN (Full lương)
