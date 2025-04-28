Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 438 QL13, Mỹ Phước 2, Bến Cá, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp và thuyết phục học viên/phụ huynh đăng ký tham gia học tập
Tư vấn thông tin đúng, đủ, chương trình học phù hợp theo nhu cầu khách hàng và tiêu chuẩn của Công ty
Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ phù hợp
Phối hợp với phòng/ bộ phận liên quan để triển khai các chiến dịch quảng bá, thu hút khách hàng
Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, hoạt động ngoại khóa tại các trường học nhằm giới thiệu khóa học
Đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ học viên ở các giai đoạn trước, trong và sau bán hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc
Chịu được áp lực tốt, kiên trì, cầu tiến
Sẵn sàng làm việc theo ca xoay (Sáng, Chiều, Tối và cuối tuần)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn; Thu nhập từ 10-15 triệu/tháng
Hưởng lương 100% trong thời gian thử việc;
Được trang bị laptop và các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc;
Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học);
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiện đại nhất;
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn;
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN (Full lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP HCM: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

