Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 438 QL13, Mỹ Phước 2, Bến Cá, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp và thuyết phục học viên/phụ huynh đăng ký tham gia học tập

Tư vấn thông tin đúng, đủ, chương trình học phù hợp theo nhu cầu khách hàng và tiêu chuẩn của Công ty

Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ phù hợp

Phối hợp với phòng/ bộ phận liên quan để triển khai các chiến dịch quảng bá, thu hút khách hàng

Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, hoạt động ngoại khóa tại các trường học nhằm giới thiệu khóa học

Đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ học viên ở các giai đoạn trước, trong và sau bán hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc

Chịu được áp lực tốt, kiên trì, cầu tiến

Sẵn sàng làm việc theo ca xoay (Sáng, Chiều, Tối và cuối tuần)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn; Thu nhập từ 10-15 triệu/tháng

Hưởng lương 100% trong thời gian thử việc;

Được trang bị laptop và các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc;

Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học);

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiện đại nhất;

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn;

Cơ hội thăng tiến và phát triển cao;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN (Full lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

