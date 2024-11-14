Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Số 491 đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm, kết nối với phụ huynh/ học viên thông qua các kênh mạng xã hội và hỗ trợ thực hiện các hoạt động triển khai sau khi kết nối với nhà trường, đối tác,...tại các khu vực

- Gọi điện và tư vấn sản phẩm giáo dục đến phụ huynh/ học viên

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho học viên.

- Hỗ trợ đội ngũ giảng viên để đảm bảo học viên nhận được trải nghiệm học tập tốt nhất

- Đồng hành, hỗ trợ chăm sóc học viên trước, trong và sau khóa học

- Các công việc khác theo phân công từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Từng có kinh nghiệm tư vấn và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế

- Có khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

- Sẵn sàng học hỏi và thích nghi, có trách nhiệm trong công việc

- Có máy tính cá nhân

- Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực giáo dục, nhiệt huyết, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 12.000.000d đến 25.000.000đ /tháng (Mức lương 5.000.000đ – 7.000.000đ + Thưởng KPI hấp dẫn từ 6%- 12%)

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng (xét lên bậc/ vị trí theo tháng/ quý), có cơ hội lên Trưởng nhóm, Giám đốc văn phòng

- Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan về bán hàng, lãnh đạo, quản lý đội nhóm,...

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo chính sách, quy định của Công ty

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

