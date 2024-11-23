Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG TUẤN. làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG TUẤN.
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Đường Lê Mao kéo dài, KĐT Vinh Tân, TP Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tham gia các hoạt động tuyển sinh.
- Giới thiệu và tư vấn về chương trình đào tạo các khóa học cho học viên, khách hàng tiềm năng.
- Chủ động liên hệ học viên tiềm năng theo danh sách được cung cấp hoặc tự khai thác thông qua điện thoại, email.
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, sáng tạo, thích tham gia các hoạt động dành cho trẻ em
- Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Giáo dục là 1 lợi thế
- Độ tuổi : sinh năm từ 1999 - 1989

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG TUẤN. Thì Được Hưởng Những Gì

Được thu nhập hấp dẫn từ 9-12 triệu
Được đào tạo tất - tần - tật về Sale, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ
Được ký hợp đồng fulltime và hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định
Thường xuyên được đi du lịch, team building, nghỉ tết, nghỉ lễ DÀI theo lịch nghỉ sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀNG TUẤN.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 101, đường Ngô Đức Kế, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

